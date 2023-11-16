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Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей

16 ноября 2023 17:00
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей

Проверьте себя и своих детей.

Группа крови матери может повлиять на умственные способности ее ребенка. Суждение спорное, однако на эту тему провели уже множество научных исследований.

А ученые из Стэнфорда не оставили сомнений: все так и есть. Оказалось, что дети-вундеркинды чаще всего рождаются у матерей с первой группой крови. Но обычно это не люди науки, а творческие и креативно мыслящие индивиды.

Матери, у которых вторая группа крови, рожают изобретателей, инженеров, айтишников. Матерям с третьей группой достались самые «простенькие гении». Как правило, они рожают творческих и очень чувствительных людей. А у матерей с четвертой группой почти всегда появляются на свет любители спорта или даже профессиональные спортсмены.

В этом же исследовании стэнфордские ученые выявили, что гены — это лишь 70 процентов от умственных способностей ребенка. Остальные 30 отданы на откуп упорству и кропотливому труду.

Фото: Кадр из фильма «Жертвуя пешкой» (2014)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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