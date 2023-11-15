Ученые раскрыли секрет долголетия: дело вовсе не в питании и спорте, ведь все куда проще

Годами исследователи бьются над тем, почему одни люди доживают до ста лет и больше, а другие едва успевают выйти на пенсию. Эксперты считают, что секрет долголетия может заключаться в правильном питании, достаточных физических упражнениях, а также в генетике. Однако недавнее открытие ученых из университета Глазго говорит, что принципиальное значение имеет совсем другая вещь.

Специалисты внимательно исследовали социальные связи 450 тысяч человек. Наблюдение велось на протяжении 12 лет. В начале эксперимента испытуемым было 57 лет. Участники должны были рассказывать, как часто их навещают друзья и родные, описывать свои внутренние эмоции.

Ученые пришли к выводу, что меньше всего жили те люди, которые страдали от социального одиночества. Если их никогда не навещали близкие, то риск скорой смерти у них был на 40% выше, чем у остальных. А в том случае, когда хотя бы раз в месяц они виделись с родными, эти показатели пропорционально уменьшались.

Кроме того, шансы на долголетие есть у тех пожилых людей, которые активно участвуют в разных групповых мероприятиях — кружках, клубах или походах в церковь. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в BMC Medicine.