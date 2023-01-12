Ученики стали первым ударом: Мягков ушел из жизни затворником не просто так

Артист прекратил общаться даже с близкими за несколько лет до смерти.

Андрей Мягков ушел из жизни два года назад. В последний раз он выходил на театральную сцену в 2013 году, а после этого вел затворнический образ жизни. Многие поклонники недоумевали, почему любимый артист перестал общаться с публикой и практически заперся в своей квартире.

Как оказалось, одной из причин стали его ученики в школе-студии МХАТ. Дело в том, что последний выпуск, у которого он преподавал, не смог получить достойных предложений в театре, из-за чего Мягков начал сомневаться в своем профессионализме. Он лишь сконцентрировался на службе в театре. А спустя некоторое время ушел и из него, отмечая, что полностью разочаровался в профессии.

По словам близких актера, затворничество было вполне логичным решением для Мягкова. Прославленный артист очень серьезно относился к жизни и не мог продолжать заниматься делом, в которое больше не верил.

Оставшись без работы, Андрей Мягков посвятил всю свою жизнь заботе о супруге Анастасии Вознесенской, которая страдала от серьезных заболеваний. Все время он был рядом с женой и даже не брал трубку телефона, чтобы не тревожить ее. Знаменитая артистка на год пережила звезду «Иронии судьбы», скончавшись в январе прошлого года.