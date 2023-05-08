Учение СССР больше не в почете: почему полюбили злодеек из «12 месяцев»

Мультфильм «12 месяцев», созданный на основе пьесы Самуила Маршака, появился на советских экранах в середине 50-х. Зрители высоко оценили поучительную историю о жадности, а также ярких персонажей, сочувствуя Падчерице, которую злая Мачеха отправляет в лес за подснежниками. При этом, как оказалось, многие современные зрители совершенно по-другому смотрят на героев мультфильма и обращают внимание на совсем другие их качества.

Как пишут многие пользователи Сети, сегодня Мачеха и ее Дочь смогли бы добиться успешной карьеры. У них присутствуют все необходимые качества для того, чтобы получать желаемое — уверенность, наглость и прагматизм. И именно поэтому они заслуживают уважения.

Помимо этого, они изобретательно имеют подстраиваться под ситуацию. Героини с легкостью нашли общий язык со злой Королевой, к которой не могли подступиться другие подданные.

«Эти женщины умеют найти подход даже к самой Королеве. А это дорогого стоит. С такими навыками в наше время карьеру делать легко», — уверены современные зрители.

Сочетание таких качеств помогло бы Мачехе и Дочери в современном мире добиться финансового благополучия и успеха, поэтому, как считают пользователи Сети, их точно нельзя воспринимать исключительно как отрицательных персонажей.