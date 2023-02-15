Участвовали все враги Гайдая: за что фильм о Шурике внесли в черный список СССР

Однажды режиссер Леонид Гайдай получил на свой день рождения очень необычный подарок. Его подопечные преподнесли мэтру пародийный фильм, который, впрочем, тут же оказался на полке.

Речь идет о киноконцерте «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика», выпущенном в 1977 году и приуроченном ко дню рождения режиссера. В картине снялись актеры, которые ранее были задействованы в комедиях Гайдая: Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Светлана Светличная и другие звезды.

Также создатели пригласили врагов Гайдая — Олега Даля, Евгения Моргунова и Арчила Гомиашвили. С каждым из этих актеров режиссер оставался в плохих отношениях. Тем не менее все они приняли участие в проекте. Но это объясняется тем, что продукт изначально был сомнительного качества. Дело в том, что концерт создавался «на коленке» за два месяца. Актеры сотворили на экране абсурд, перемешанный с дурачеством и плохой фонограммой.

Сам Гайдай оценил едкую шутку своих подопечных и любовно назвал их «негодяями». Зрителям фильм показали всего четыре раза, а затем предали забвению. Ведь негоже именитым артистам дурачиться как неразумным детям. По второй версии комедию забраковали из-за участия в ней Крамарова, который эмигрировал в США в начале 80-х. Таковы были карательные санкции в отношении актера-перебежчика.