Участвовали все враги Гайдая: за что фильм о Шурике внесли в черный список СССР
Снялись самые «сливки» советского кино.
Однажды режиссер Леонид Гайдай получил на свой день рождения очень необычный подарок. Его подопечные преподнесли мэтру пародийный фильм, который, впрочем, тут же оказался на полке.
Речь идет о киноконцерте «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика», выпущенном в 1977 году и приуроченном ко дню рождения режиссера. В картине снялись актеры, которые ранее были задействованы в комедиях Гайдая: Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Светлана Светличная и другие звезды.
Также создатели пригласили врагов Гайдая — Олега Даля, Евгения Моргунова и Арчила Гомиашвили. С каждым из этих актеров режиссер оставался в плохих отношениях. Тем не менее все они приняли участие в проекте. Но это объясняется тем, что продукт изначально был сомнительного качества. Дело в том, что концерт создавался «на коленке» за два месяца. Актеры сотворили на экране абсурд, перемешанный с дурачеством и плохой фонограммой.
Сам Гайдай оценил едкую шутку своих подопечных и любовно назвал их «негодяями». Зрителям фильм показали всего четыре раза, а затем предали забвению. Ведь негоже именитым артистам дурачиться как неразумным детям. По второй версии комедию забраковали из-за участия в ней Крамарова, который эмигрировал в США в начале 80-х. Таковы были карательные санкции в отношении актера-перебежчика.