Участников «Последнего героя» годами преследует жуткое проклятье

Его жертвой пали уже многие звезды, появлявшиеся в телепроекте.

За двадцать лет, которые прошли с момента выхода первого сезона телешоу «Последний герой», скончалось уже около десятка участников и организаторов проекта, среди которых было немало звезд. Впору говорить о проклятии, которое словно бы кто-то наложил на некогда самое популярное шоу страны.

Уже вскоре после выхода первого сезона в 2001 году погиб, катаясь на снегоходе, продюсер проекта и автор его названия — Сергей Супонев.

Затем последовала гибель в Кармадонском ущелье первого ведущего «Последнего героя» Сергея Бодрова-младшего. Тело актера, попавшего в 2002 году под сход ледника, не найдено до сих пор.

В 2015 году от опухоли мозга скончалась еще одна суперпопулярная участница телешоу, Жанна Фриске. Деньги на операцию для участвовавшей в четвертом сезоне певицы собирала, без преувеличения, вся страна — но спасти Жанну так и не удалось.

Также среди умерших участников — актриса Вера Глаголева, музыканты Юлия Началова, Децл (Кирилл Толмацкий) и Крис Кельми, начинающий писатель Сергей Сакин, а также телохранитель из Санкт-Петербурга Яна Волкова.