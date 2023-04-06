Участника «Кто хочет стать миллионером?» лишили выигрыша: его фото вас точно шокирует

Интеллектуальное шоу «Кто хочет стать миллионером?» существует больше 20 лет. За это время в программе участвовали и простые граждане, и известные персоны.

Несколько лет назад на передаче произошел скандал — у победителя отобрали выигрыш. Им был легендарный игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Это стало шоком для общественности, ведь авторитет знатока казался непоколебимым.

Дело заключалось вот в чем. Друзь якобы пытался подкупить редактора передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера и обещал поделиться частью выигрыша. Александр Абрамович таким образом хотел выведать правильные ответы. Об этом рассказал сам Бер.

Когда о произошедшем узнали в обществе, разразился грандиозный скандал. Стороны обвиняли друг друга в провокациях, и в итоге Бера и Друзя отстранили от передачи. Кроме того, знатоку «Что? Где? Когда?» аннулировали выигрыш и оставили его без победных денег. Александр Друзь стал известен еще в начале 80-х. Он является постоянным членом клуба «Что? Где? Когда?» и не пропустил почти ни одной игры.