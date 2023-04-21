Участница «Фабрики звезд» преобразилась до неузнаваемости: вылитая Заворотнюк (фото)

Музыкальное шоу «Фабрика звезд» подарило многим талантливым исполнителям возможность пробиться на большую сцену. Но были и те, чья слава закончилась слишком быстро.

У Марии Вебер было все необходимое для того, чтобы стать популярной певицей: красивый голос, привлекательная внешность и харизма. Но в один момент ее жизненные приоритеты сменились. Девушка стала мамой и все свободной время уделяла воспитанию сына. К тому же рядом с ней не было продюсера, который мог грамотно продвигать ее новые композиции.

Впрочем, исполнительница все же вернулась на сцену. Она выпустила несколько треков и приняла участие в воссоединении группы «Тутси». Но поклонники Марии без особого труда заметили, как сильно она преобразилась за прошедшие годы. Теперь у певицы острый подбородок, аккуратный носик и пухлые губы. С такой выразительной внешностью красавица стала похожа на актрису Анастасию Заворотнюк.