Участие Медведевой в «Ледниковом периоде» под угрозой: прошлое аукнулось

Евгения Медведева вновь выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным. В прошлом сезоне эта пара была среди фаворитов, однако без неприятных инцидентов не обошлось. И в этот раз история повторилась.

Звезда социальных сетей признался, что незадолго до финала предыдущего сезона хотел покинуть проект. Нервы музыканта не выдержали, но дар убеждения Ильи Авербуха оказался сильнее желания блогера сбежать. Милохин внял просьбам продюсера и решил не подводить свою партнершу.

Тем не менее в продолжении проекта блогер снова показал себя во всей красе и подверг угрозе участие Медведевой в «Ледниковом периоде». Он подчеркнул, что перед каждым выходом на лед слишком сильно волнуется, поэтому не прочь отправиться восвояси.

«Зачем мне делать то, от чего я так сильно волнуюсь, если я могу это не делать?» — задался вопросом Милохин в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Правда, план Дани все же провалился. Он по-прежнему вынужден посещать тренировки с Медведевой, перед которыми не забывает принимать валерьянку.