Участи звезды фильма «Берегись автомобиля» не позавидуешь: она сошла с ума от любви

Самой яркой ролью Татьяны Гавриловой стала Инна из фильма «Берегись автомобиля». Вместе с Андреем Мироновым они сыграли семейную пару. А эпизод, где героиня Гавриловой отвесила мужу пощечину после фразы о сироте, вошел в историю кино.

К сожалению, судьба актрисы сложилась печально. Татьяна Анатольевна буквально сошла с ума от любви к режиссеру Константину Худякову. Всепоглощающее чувство сгубило всю ее жизнь.

Худяков и Гаврилова познакомились еще в студенчестве. Они начали встречаться, но отношения складывались трудно: пара то сходилась, то распадалась. Эмоциональные качели выматывали их обоих, и в итоге они приняли решение разойтись.

С горя Татьяна Анатольевна вышла замуж за нелюбимого и пристрастилась к алкоголю. Ее карьера рухнула, а психика не выдержала постоянной депрессии. Последние дни актриса провела в психлечебнице.