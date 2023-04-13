Участи русского Алена Делона не позавидуешь: вот что случилось

Рустам Уразаев реализовал себя как актер и режиссер. Большим успехом пользовался он и у женщин. Обольстительная внешность, яркий талант и харизма делали его похожим на Алена Делона. Однако времена большой славы остались позади. В жизни звезды наступила черная полоса.

Портал «Экспресс газета» сообщил, что в настоящее время артист находится в стенах одной из столичных клиник. От интервью Уразаев отказался, добавив, что из медучреждения выйдет еще не скоро. Назвал он и свой неутешительный диагноз — это «рак» в третьей стадии.

В последний раз поклонники видели звезду на экранах в 2019 году, тогда он засветился в сериале «Вирус». Вскоре после премьеры проекта актер пропал с радаров. К слову, сам он не теряет боевого настроя и чувства юмора. Фанаты знаменитости также верят, что врачи смогут помочь режиссеру «Глухаря» побороть страшный недуг.