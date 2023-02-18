Участи не позавидуешь: как сейчас живет Полежайкин из «Папиных дочек»

Жизнь Михаила Казакова вполне достойна отдельного фильма или даже трилогии. Актер стал успешным еще в подростковом возрасте, после съемок в тележурнале «Ералаш», но вскоре его обвинили в убийстве человека.

Однако в суде рассмотрели все подробности дела и признали, что эта была самооборона. Оправившись после такого непростого жизненного этапа, молодому человеку вновь улыбнулась удача. Он сыграл Полежайкина в популярном российском ситкоме «Папины дочки». В преддверии нового сезона журналист портала «Комсомольская правда» решил взять у артиста небольшое интервью.

В нем Михаил поделился с читателями своей непростой судьбой.

Оказалось, что пару лет назад, упав с 12 метров, он получил ужасные переломы ног и все еще не может до конца восстановиться. За это время от него ушла жена, но, к счастью, для мужчины в его жизни уже появилась новая девушка. Тем не менее, с творческой карьерой все оказалось сложнее. Пока он вынужден работать сразу в двух компаниях, занимающихся строительством специальных коммуникаций.