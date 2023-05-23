Участь звезды СССР была предрешена: сбылось страшное пророчество Евгения Леонова

Немногие представляют, от чего актеры готовы отказаться ради заветной роли. И порой их выбор действительно пугает.

В такой непростой ситуации оказалась Елизавета Никищихина. Она получила роль Антигоны в известной постановке и затем узнала о своей беременности. Материнству актриса предпочла карьеру. Вскоре после этого Евгений Леонов предостерег юную красавицу и сказал, что ей необходимо хорошенько подумать, поскольку ее ждет трудная судьба.

Пророчество маэстро сбылось. Артистка стала звездой СССР и снималась у самых знаменитых режиссеров. Однако она так и не смогла обрести личное счастье, а отношения с единственной дочерью нельзя было назвать доверительными. Кроме того, Елизавету Сергеевну однажды пытались ограбить. Но когда преступники поняли, что в квартире нет ничего ценного, они чуть не задушили актрису. Именно из-за травмы, полученной во время этого страшного происшествия, спустя годы знаменитость скончалась. Она подавилась обычным яблоком, и очередной приступ удушья стал роковым.