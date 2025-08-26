Меню
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

26 августа 2025 17:09
Наконец-то шоураннеры следуют первоисточнику.

Признайтесь честно: половина фанатов «Дома дракона» ждет продолжение не ради интриг в королевских покоях и даже не ради сражений на драконах, а ради того самого момента — когда Кристон Коль, раздражитель уровня Джоффри Баратеон, наконец-то получит по заслугам. И инсайдеры твердят: будет максимально канонично.

Судя по профильным порталам, долгожданный момент случится в седьмом эпизоде, и сцена обещает быть такой, как мы и хотим: кровавой, унизительной и максимально близкой к «Пламени и крови».

Съемки уже прошли в Ханкли-Коммон, а поставила эпизод Нина Лопес-Коррадо. Источники утверждают: после поражения Коля его голову насадят на пику и с триумфом выставят перед армией Черных — мрачный, но символический финал.

«Они размахивали штандартом королевы Рейниры. — Кто они такие? — Наша смерть, — ответил Кристон Коул», — одна из последних книжных реплик антигероя.

В книге Мартин оставил несколько версий его гибели, но шоураннеры, похоже, выбрали самую эффектную. И, согласитесь, после всех подлостей этого персонажа мягкий уход ему бы точно не простили.

Напомним, путь Кристона — это путь от честного рыцаря до «Создателя королей», который короновал Эйгона II и безжалостно развязал гражданскую войну.

На экране его образ еще более демонизирован: хладнокровный убийца, предатель и фанатичный исполнитель воли Зелёных. Именно поэтому новость о том, что создатели решились показать именно такую расправу, вызывает у зрителей почти катарсис.

Так что в седьмой серии нас ждет тот редкий момент, когда фанатское ожидание и сюжетная справедливость совпадут. Голова Кристона Коля на пике — лучший ответ на вопрос, зачем мы так ждем новый сезон.

Ранее мы писали: То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
