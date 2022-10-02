Участь советского Отелло из семьи Запашных незавидна: его спасли «связи»

Эту историю тщательно скрывали, чтобы не бросить тень на семью Запашных.

Цирковая пара Игоря Запашного и Ольги Лапиадо вызывала восхищение у зрителей и коллег, но счастье супругов продлилось недолго.

Игорь был младшим сыном легендарного циркового артиста Михаила Запашного, деда известных сегодня дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Игорь Запашный сначала выступал в составе акробатической труппы вместе с братьями, а позже стал дрессировщиком. В цирке он встретил и будущую жену – прекрасную Ольгу Лапиадо, артистку цирка и кино, которую Запашный страшно ревновал. Прославила красавицу роль в фильме «Гранатовый браслет», после премьеры которого Игорь Запашный совсем слетел с катушек – рассказывает портал «Новый очаг» .

Супруги ссорились. Запашный мог прилюдно ударить жену или оскорбить ее. Ольга не выдержала такой жизни и решила развестись. Но супруг не смог простить ей развода. Внезапно 22-летняя красавица пропала, а вскоре выяснилось, что Игорь Запашный жестоко убил свою жену. Суд приговорил «Отелло» к расстрелу – и спасла его лишь помощь влиятельной семьи. Высшую меру наказания заменили на 15 лет лагерей.

В лагере Запашный сумел соблазнить жену надзирателя, которая вскоре стала его супругой. После отбывания срока пара поселилась в Ленинграде. Из-за истории с Игорем семья Запашных на много лет потеряла право выезжать на зарубежные гастроли.