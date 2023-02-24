Участь советского Бельмондо проберет до мурашек: его унизили на всю страну

Считается, что русские женщины одни из самых привлекательных в мире. Но точно так же можно сказать и про наших мужчин. Особенно красивы актеры, которые вполне достойно смотрятся даже на фоне самых именитых звезд киноиндустрии.

Геннадий Корольков в свои лучшие годы без слов мог сводить с ума представительниц прекрасного пола. Четкие черты лица и томный взгляд придавали ему особый шарм и загадочность. Артиста даже называли русским Бельмондо и с радостью ходили на премьеры фильмов с его участием.

Все изменилось в 90-е. Тогда в кинематографе начались проблемы с бюджетом на производство фильмов и даже на разработку сценария. Поэтому многие талантливые актеры уже не могли заниматься любимым делом и от горя пристрастились к алкоголю. Так сделал и Геннадий, а чтобы как-то сводить концы с концами, устроился работать гардеробщиком. Узнав об этом, один режиссер снял фильм о забытых звездах и рассказал о судьбе Королькова в очень унизительной форме, а позднее показал картину по всей стране.