Участь Славки Эльдарова из «Кортика» оказалась печальна: о таком никто и помыслить не мог

В СССР школьники обожали картины «Бронзовая птица» и «Кортик», в которых сыграл Игорь Шульженко. В эти фильмы набирали обычных ребят без опыта в кино, поэтому шанс был у каждого, но повезло лишь избранным.

Скромный «ботаник» Игорь после выхода первого фильма проснулся знаменитым. Ему писали девочки со всего Советского Союза, а одноклассницы не сводили с него глаз. Но парень, который раньше был незаметным в школе, резко «зазвездился» и не ответил ни одной из поклонниц.

Игорь стал плохо учиться, а из-за плохого поведения не был принят в комсомол. В кино его больше не приглашали, а из института Шульженко он вылетел. На какое-то время бывшему актеру удалось наладить свою жизнь: парень стал плиточником, неплохо зарабатывал, женился и воспитывал сына. Но начал злоупотреблять спиртными напитками, и это разрушило все. Жена забрала сына и ушла, Шульженко начал опускаться все быстрее. В 2009 году его нашли мертвым возле лавки, на которой он обычно выпивал с приятелями.

Поразительно, как добрая и светлая пионерская эпопея оказалась настоящим проклятием для тех, кто в ней участвовал. Режиссер Николай Калинин был убит, а из всех юных актеров сегодня в живых остался только сыгравший Генку Владимир Дичковский.