Участь самой маленькой королевы красоты шокирует: вот что с ней стало

ДжонБене Рэмси прославилась на весь мир в шесть лет. Девочка завоевала титул «Мисс Америка» — так она стала одной из самых юных королев красоты за всю историю. Однако дальнейшая судьба ДжонБене развивалась не по сказочному сценарию, а в жанре жутких триллеров.

Девочки не стало в шесть лет. Родители обнаружили ее тело в подвале своего дома после Рождества. На шее ДжонБене была удавка, также девочке нанесли черепно-мозговую травму. На ее платье обнаружили следы крови, которая принадлежала неизвестному мужчине.

Первыми подозреваемыми стали родители Рэмси — Джон и Патрисия. Однако их вина не была доказана. В итоге убийцу ДжонБене так и не нашли, но существует версия, что им является брат девочки Берк. Перед своей смертью она съела ананас, что подтвердила и экспертиза. Фрукт намеревался взять себе Берк, но сестра его опередила. Тогда он от злости ударил ее по голове и случайно убил. Родители инсценировали загадочную смерть дочери, чтобы прикрыть сына.

В пользу этой версии говорит и поведение самого Берка. Уже спустя много лет он давал интервью, где рассказывал об этом вопиющем случае. На его лице застыла странная улыбка, будто он вспоминает о смерти сестры с удовольствием. Один из пользователей Сети поэтому и написал: «Вечная улыбка брата не только не уместна, но и ужасает».