Участь продавщицы из «ДМБ» шокирует каждого: могла жить и жить

Ольга Прохватыло стала активно сниматься в начале нулевых. В культовой картине «ДМБ» она сыграла продавщицу, также актриса появлялась в нашумевших сериалах «Дальнобойщики» и «Моя прекрасная няня». Прохватыло доставались роли простых добродушных женщин, с которыми она блестяще справлялась.

Увы, судьба Ольги сложилась трагично. Актриса много снималась, но ее заработок был весьма скромным. Прохватыло никогда не шиковала, ведь основную часть зарплаты она отдавала за ипотеку. Чтобы погасить ее как можно скорее, Ольга бралась за любой проект и даже подрабатывала клоуном. Она жила одна и не задумывалась о муже и детях, ведь у артистки не оставалось времени на личную жизнь. Сумасшедший график и отсутствие отдыха сделали свое черное дело.

Однажды организм Прохватыло не выдержал огромной нагрузки. В 44 года актриса скончалась из-за оторвавшегося тромба, что стало шоком для ее друзей и близких. Ольга могла жить и жить, но судьба распорядилась иначе.