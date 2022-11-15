Участь принцессы Дианы предсказала Грейс Келли: как звучали те шесть роковых слов

Принцессу Диану нередко сравнивали с княгиней Монако Грейс Келли. Обе считались любимицами публики, однако ни та, ни другая так и не были приняты монаршими семьями.

Супруга принца Чарльза и сама усматривала немало параллелей между их судьбами. Именитые особы виделись несколько раз, и эти встречи производили на Диану огромное впечатление. Княгиня всегда уважительно общалась с ней и давала дельные советы. Но однажды Грейс Келли огорошила принцессу словами, которые стали впоследствии пророчеством.

Тогда 19-летняя Диана впервые выступала на публике в статусе невесты принца. По ее словам, в этот день все шло не так, начиная с неподходящего по размеру платья. На этом мероприятии она впервые и повстречала Грейс Келли. Княгиня увидела, что Диана нервничает и отвела ее в сторону, чтобы дать наставление.

«Не волнуйся, дальше будет только хуже», — сказала Келли.

Действительно, жизнь принцессы Уэльской сложилась довольно драматично. Ей так и не было суждено стать полноправным членом королевской семьи. Жизнь Дианы оборвалась в возрасте 36 лет после автокатастрофы.