Участь красавца Спартака из сериала «Кровь и песок» разобьет вам сердце

Сниматься в кино австралиец Энди Уитфилд начал еще в 2004 году. Но широкую известность ему принесла главная роль в сериале «Спартак: Кровь и песок» шесть лет спустя. Харизматичный и привлекательный актер воплотил на экране легендарного гладиатора. Несмотря на обилие жестоких и откровенных сцен, сериал стал популярен во всем мире, а Уитфилд обрел армию поклонниц.

После успеха первого сезона шоураннеры начали работать над продолжением, но Энди к съемкам не присоединился. В 2010 году у него обнаружили рак крови. Он прошел интенсивное лечение, и врачи давали очень благоприятные прогнозы. Однако спустя несколько месяцев произошел рецидив болезни, и снова последовали госпитализация и больничные процедуры. Уитфилд боролся с болезнью год, но в сентябре 2011 года он скончался в одной из клиник. Ему было 39 лет. У актера осталось двое маленьких детей.

В 2015 году вышел документальный фильм, посвященный Уитфилду. Его съемки велись сразу после рецидива лимфомы у мужчины.