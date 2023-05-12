Участь «главной мамочки» Америки ужаснет любого: что с ней стало после мировой славы

Хизер Амстронг была одним из первых блогеров, которые честно освещали непростую жизнь мамочек в декрете. Американка страдала депрессией и обнаружила у себя алкоголизм. К тому же на нее навалились родительские обязанности, и тогда она стала делиться своими переживаниями с пользователями Сети.

Статьи очаровательной блондинки были пропитаны черным юмором. А ее стиль письма и то, что она транслировала, разительно отличалось от аналогичных блогов. Заслуги Хизер признал даже журнал Forbes, назвав ее одной из самых влиятельных женщин в медиа.

Однако почетный статус и популярность не помогли женщине избавиться от проблем. В итоге ее брак развалился, а муж забрал двоих детей и переехал в другой город. За этим последовал и крах карьеры. Американке никак не удавалось справиться с зависимостью и депрессией, хотя в ее жизни уже появился новый мужчина и любимая собака. Но 10 мая этого года стало известно что, она ушла из жизни, поскольку была не в силах и дальше бороться со своими привычками.