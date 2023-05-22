Участь детей Майкла Джексона проберет до мурашек: вот к чему их принудили

Майкл Джексон завоевал любовь миллионов слушателей по всему миру. Но отношения с собственной матерью всегда были очень напряженным. Лишь после смерти короля поп-музыки его родительница поняла свою вину. И, чтобы ее хоть как-то загладить, женщина взяла попечительство над своими внуками.

Однако ее дальнейшие поступки вызывают лишь мурашки по коже. Для детей исполнителя его уход из жизни и без того стал сильным потрясением. Но их религиозная бабушка не позволила малышам даже достойно попрощаться с отцом. Популярного певца хоронили в закрытом гробу, поэтому считается, что он был тайно кремирован. А прах Майкла его мать поместила в кулоны и принудила внуков носить эти украшения.

Такая травма навсегда осталась с детьми поп-музыканта, которые пока находятся в поисках своего признания. А младший сын исполнителя и вовсе ведет закрытый образ жизни, отказавшись от опеки своей бабушки.