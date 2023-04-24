Участь дедушки из советских сказок проберет до мурашек: такого врагу не пожелаешь

Популярность к Павлу Павленко пришла уже в солидном возрасте. Актер стал знаменит благодаря легендарным сказкам Александра Роу. Павленко сыграл отца Настеньки в «Морозко», а также подводного царя в картине «Огонь, вода и... медные трубы». Появлялся он и в других картинах режиссера, где ему доставались роли разных дедушек.

Павленко был многогранным актером. Он мог сыграть и трогательного персонажа, и наглеца с «чертовщинкой», и озорного старичка. До сих пор работы Павла Павловича приносят зрителям огромное удовольствие.

Актера обожали и поклонники, и коллеги. Павленко ценили за его доброжелательность и чувство юмора. Правда, никто из них не догадывался, что в душе артист оставался одиноким человеком.

Павленко много лет прожил со своей супругой, но она так и не смогла подарить актеру наследников. После смерти жены Павел Павлович остался совсем один. Он и раньше предпочитал замкнутый образ жизни, а теперь превратился в отшельника.

Главный дедушка советских сказок ушел из жизни в 90 лет. Последние годы он провел в забвении и полном одиночестве.