Участь бывшей жены Аршавина заставит содрогнуться: вот куда она пропала

Алиса Казьмина жила счастливой и роскошной жизнью, пока не связалась с футболистом Андреем Аршавиным. Она стала известной благодаря этому браку, однако у популярности была и темная сторона.

Аршавин стал вторым супругом красавицы Алисы. Ради именитого футболиста Казьмина ушла от своего мужа-предпринимателя, от которого она родила двоих детей. Однако брак с Андреем продлился всего три года — причиной развода стали бесконечные измены Аршавина. После разрыва с футболистом в жизни Казьминой началась черная полоса.

Некогда красивая и безупречная женщина превратилась в чудовище. У нее появились проблемы с носом, и многие были уверены, что во всем виновата неудачная пластика. Однако позднее выяснилось, что дело в серьезной болезни, которая спровоцировала гниение кости. Женщине не помогли никакие операции, и она практически лишилась носа, за что ее разнесли в Интернете в пух и в прах.

Вскоре женщина пропала с радаров. Сегодня она лечится и не работает по состоянию здоровья. Алиса по-прежнему ведет отшельнический образ жизни. На публике она появляется с пластырями, прикрывающими уродство.

Известно, что ни один из экс-мужей не поддерживают Казьмину. Более того, Аршавин даже не навещает свою наследницу, рожденную в браке с Алисой.