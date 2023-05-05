Участь была предопределена: куда пропал гипнотизер из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Сатирическая комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» стала самым ярким кинособытием 1964 года. Главных героев сыграли совсем юные актеры, но никто из них не стал звездой первой величины.

Наверняка все вспомнят гипнотизера Диму. Роль исполнил Борис Демб, которого режиссер Элем Климов очень хвалил. Талантливый мальчик мог построить головокружительную карьеру в кино, однако его участь уже была предопределена заранее.

Родители Бориса решили, что их сыну больше не стоит сниматься в фильмах. Они сделали все возможное, чтобы он получил хорошее образование и профессию. После школы Демб поступил в Плехановский институт, а затем устроился в НИИ. После развала СССР Борис перебрался в Израиль, где устроился топ-менеджером в компанию «Кока-кола».

Сегодня 70-летний Демб на пенсии, он женат, также у него есть дети и внуки. Он по-прежнему проживает в Израиле и возвращаться в Россию не планирует. Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» стала первой и последней киноработой Бориса.