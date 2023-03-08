Участь Афони из сказки «Варвара-краса, длинная коса» заставит рыдать самых стойких

Когда-то знаменитые актеры часто сталкиваются с тем, что после ухода популярности от них отворачиваются даже самые близкие люди. Такое страшное потрясение пережил и Анатолий Кубацкий.

Роли этого талантливого артиста помнит не одно поколение зрителей. Он играл Афоню в фильме «Варвара-краса, длинная коса» и, например, надменного монарха в «Королевстве кривых зеркал». Но переломной точкой в его карьере стала смерть жены, которую он горячо любил.

Харизматичный мужчина с трудом справлялся со своими эмоциями, поскольку вместе с супругой он прожил 55 лет. А позже ради своего дорогого сына он переехал в дом ветеранов кино, оставив наследнику свою квартиру. После этого актер стал чувствовать себя еще более одиноким и считал, что о нем все забыли. Даже младший Кубацкий не желал исправлять эту ситуацию. В итоге сердце артиста не выдержало, и он умер. Однако никто из друзей или родственников не стал устраивать гражданскую панихиду.