Убытки в $200 млн и отставка босса: этот фильм до сих пор рекордсмен по «провальности» — едва не сделал Disney банкротом

29 января 2026 13:46
Математика Голливуда оказалась безжалостной.

В 2012 году студия Disney выпустила космическую эпопею «Джон Картер» с бюджетом в $250 миллионов и надеждой на новую фантастическую сагу. Вместо триумфа компания получила финансовую катастрофу, которая вошла в историю как самый убыточный фильм всех времен.

Потери студии оценили в $200 миллионов, а глава Disney Рич Росс был вынужден уйти в отставку. Как дорогой и амбициозный проект обернулся провалом, едва не поставившим крест на карьере режиссера «В поисках Немо» Эндрю Стэнтона?

На бумаге цифры выглядят не так страшно: при бюджете в $250 млн картина собрала в мировом прокате $284 млн. К несчастью, кинобизнес — это не просто «бюджет минус сборы».

Для окупаемости «Джону Картеру» нужно было заработать около $600 миллионов. Столько стоили не только съемки, но и гигантская рекламная кампания ($100 млн), а также сюда входит доля кинотеатров, которые забирают до половины кассовых сборов.

Убытки в $200 млн и отставка босса: этот фильм до сих пор рекордсмен по «провальности» — едва не сделал Disney банкротом

Провал был особенно болезненным на внутреннем рынке: в США фильм собрал всего $73 млн при ожиданиях, в разы превышавших эту сумму. В своем заявлении Disney прямо связала увольнение главы студии с ужаснейшими результатами релиза.

Тем не менее, в России «Джон Картер» стал хитом. Он установил рекорд по сборам в первый день проката (182 млн рублей) и в итоге собрал $33,5 млн, войдя в топ самых кассовых фильмов в истории российского проката. Однако и локальный успех не спас ситуацию: мировые сборы не покрыли даже маркетинговых затрат.

Что пошло не так? Фильм критиковали за запутанный сюжет, безликого героя и неудачное название (оригинальный роман «Принцесса Марса» сменили на нейтральное «Джон Картер»). Но главная ошибка, вероятно, была в расчетах: Disney слишком поверила в силу бренда и переоценила интерес зрителей к старой, хоть и не экранизированной, литературной саге.

Этот случай до сих пор изучают в киношколах как хрестоматийный пример того, как даже самые большие бюджеты и таланты не гарантируют успеха.

Фото: Кадр из фильма «Джон Картер» (2012 г.)
