Убрали по приказу Пугачевой: подробности пропажи известной певицы больше не тайна

Слухи о влиятельности Аллы Пугачевой на российской эстраде подтверждают многие источники. Коллеги говорят, что все звезды, которые хоть однажды впали в немилость Примадонны, навсегда теряли шанс на карьеру в стране. На своем опыте в этом убедилась певица Лика Стар.

В 1990-х она позиционировала себя как первая девушка-диджей и даже хотела стать русской Мадонной. Пугачева оказывала талантливой исполнительнице протекцию, прямо называла своей преемницей. Но все изменилось в 1994 году. Тогда Лика Стар решила записать совместный трек с Владимиром Пресняковым-младшим.

На тот момент его отношения с Кристиной Орбакайте переживали непростой период. Позже артист не скрывал, что пропадал на тусовках, был зависим от спиртного, изменял певице с другими женщинами. Одной из главных разлучниц негласно посчитали Лику Стар.

Пугачева приехала в студию во время записи исполнителями общей песни. Она внимательно следила за всем процессом, а уже не следующий день оборвала все общение с молодой певицей. Более того, концерты Стар начали отменять по всей стране.

Пресняков не стал заступаться за девушку, а тоже поспешил от нее откреститься. Позже исполнительница признавалась, что не она разбила семью Орбакайте, но именно по приказу Пугачевой ее убрали со сцены.