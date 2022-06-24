Убрали из телеэфира не просто так: Волочкова раскрыла имя обидчика

Анастасия Волочкова раскрыла подробности конфликта с Сергеем Лазаревым. Как оказалось, певец попросил вырезать балерину из шоу, посвященного ему.

Несколько лет назад прославленная танцовщица приняла участие в специальном проекте, посвященном поездке Лазарева на «Евровидение». Знаменитость в середине программы выпрыгивала из рояля, поддерживая таким образом музыканта. Однако в финальной версии передачи артистка себя не увидела и предположила, что виноват в этом Филипп Киркоров. Продолжительное время Волочкова была уверена в своей версии, а не так давно узнала, что на самом деле попросил продюсеров вырезать ее именно Сергей Лазарев. По словам знаменитости, поступок артиста разочаровал ее.

«Стыдно за него стало», — рассказала балерина порталу «ОСН ».

Волочкова не стала раскрывать, известны ли ей причины, по которым музыкант не захотел видеть ее в шоу. Сам Лазарев никогда не комментировал эту ситуацию.