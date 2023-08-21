Убрали без лишнего шума: возвращение шоу «Давай поженимся!» обернулось неожиданностью

Несколько недель назад стало известно, что шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир после долгого перерыва. Неожиданная новость взбудоражила поклонников, которые с нетерпением ждут свежих выпусков любимой программы. Однако популярный проект окажется на экранах со значительными изменениями.

Как оказалось, в студию вернутся лишь Роза Сябитова и Лариса Гузеева, а Василиса Володина не примет участие в новых программах. По словам ведущей, продюсеры даже не созвонились с ней, когда шло обсуждение предстоящих выпусков, и не позвали работать.

При этом полностью от третьей ведущей создатели проекта отказываться не собираются. Не так давно Сябитова в разговоре с порталом Ura призналась, что имя их партнера станет большим сюрпризом для зрителей, но выбор продюсеров никого не оставит равнодушным.

Отметим, что команда проекта «Давай поженимся!» активно работает над новыми эпизодами. И в эфир программа должна выйти уже в октябре после перерыва в 1,5 года.