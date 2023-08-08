Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены

Шоу «Поле чудес» традиционно продолжает выходить по пятницам. И зрители даже не догадываются о том, что съемки проекта-долгожителя давно прекращены.

На самом деле в эфире федерального канала показывают выпуски программы, записанные «про запас». В знаменитой студии уже давно никто не крутит барабан и не передает приветы своим родственникам. И на то есть веская причина.

Поклонники капитал-шоу могут не волноваться. О том, что произошло, журналистам рассказала Римма Агафошина, помощница Леонида Якубовича. Именно эта эффектная брюнетка открывает буквы на табло.

Коллега телеведущего призналась, что съемки передачи завершились без лишнего шума. Поводов для паники нет. Лето — время отпусков и для телевизионщиков, поэтому в этот период работа над шоу не ведется.