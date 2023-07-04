Убрали без лишнего шума: известны подробности пропажи Корчевникова с ТВ

Поклонники Бориса Корчевникова последние месяцы обсуждают судьбу телеведущего. Дело в том, что знаменитость перестал выходить в эфир, а старые выпуски его шоу появляются на канале под видом новых. Многие были уверены, что продюсеры решили закрыть шоу из-за низких рейтингов и Корчевников остался без работы. Однако эта версия оказалась далека от правды.

По словам продюсера Дмитрия Ашурова, ведущий столкнулся с проблемами со здоровьем. Корчевников долгие годы борется с частичной глухотой, и теперь его состояние, вероятнее всего, ухудшилось. Поэтому он и пропал с экранов.

«Это из-за состояния здоровья сделали такую временную передышку», — цитирует слова продюсера портал Blitz+.

Особенно же Ашуров подчеркнул, что рейтинги у шоу были впечатляющими. Публика любила программу звезды «Кадетства», поэтому руководство канала не решилось бы закрыть ее.