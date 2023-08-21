«Убожество»: этот фильм Гайдая не спасли даже лучшие советские актеры

Леонид Гайдай уже при жизни стал признанным классиком советского кино. Его картины осыпает комплиментами не одно поколение зрителей, а преданные фанаты продолжают анализировать фильмы. При этом некоторые из его работ сталкиваются с разгромной критикой.

Так, в 1985 году режиссер представил комедию «Опасно для жизни». Как и в предыдущие разы, он пригласил популярных и любимых публикой актеров: Леонид Куравлев, Георгий Вицин, Сергей Филиппов и другие артисты появляются в кадре. Сама же картина посвящена жизни Спартака Молодцова, который из-за своей дотошности постоянно оказывается в комичных и неловких ситуациях.

Но, несмотря на фирменный почерк режиссера и знаменитых артистов, зрители фильм не оценили. Как пишет пользователь портала Pikabu под ником Schastje, комедию «Опасно для жизни» можно смело назвать худшей в карьере постановщика. Сценарий ленты очень скучный, шутки не вызывают даже тени улыбки, а артисты не справляются с шаблонными персонажами.