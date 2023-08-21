«Убожество»: этот фильм Гайдая не спасли даже лучшие советские актеры
Публика не стала скрывать своего мнения.
Леонид Гайдай уже при жизни стал признанным классиком советского кино. Его картины осыпает комплиментами не одно поколение зрителей, а преданные фанаты продолжают анализировать фильмы. При этом некоторые из его работ сталкиваются с разгромной критикой.
Так, в 1985 году режиссер представил комедию «Опасно для жизни». Как и в предыдущие разы, он пригласил популярных и любимых публикой актеров: Леонид Куравлев, Георгий Вицин, Сергей Филиппов и другие артисты появляются в кадре. Сама же картина посвящена жизни Спартака Молодцова, который из-за своей дотошности постоянно оказывается в комичных и неловких ситуациях.
Но, несмотря на фирменный почерк режиссера и знаменитых артистов, зрители фильм не оценили. Как пишет пользователь портала Pikabu под ником Schastje, комедию «Опасно для жизни» можно смело назвать худшей в карьере постановщика. Сценарий ленты очень скучный, шутки не вызывают даже тени улыбки, а артисты не справляются с шаблонными персонажами.
«Убожество. В этом фильме уныло все: сюжет, игра актеров, шутки. Вернее, шуток в этой „комедии“ совсем нет. В общем, сплошной унылый самоповтор Гайдая на фоне очень плохого сюжета», — уверен зритель.