Убогая избушка, козы и бардак: как живет главная отшельница России Агафья Лыкова

В 1971 году весь Советский Союз потрясло неожиданное открытие: в сибирской тайге нашли семью отшельников. Чета Лыковых вместе с детьми перебралась подальше от цивилизации, чтобы жить на лоне природы. Но столкновение с действительностью оказалось фатальной для семьи: выдержать современные вирусы и бактерии смогла лишь дочь Агафья.

Женщина, родившая в 1945 году, до сих пор жива и готова принимать гостей. Бывал в избушке отшельницы и теледоктор Александр Мясников. Медик был шокирован увиденным и назвал жилище старушки убогим: внутри находилась грубо сколоченная мебель, рукописные книги, прялка и самодельный светильник.

Кормится Агафья натуральным хозяйством и держит скотину: коз да кошек. От лечения в медучреждениях пожилая женщина отказывается. Местные стараются не тревожить покой отшельницы и уважают странный выбор ее семьи. Об этом поведал Мясников в своих соцсетях.