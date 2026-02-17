Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда

В 1999 году на CBS вышел сериал, который, кажется, придумали в припадке гениального безумия: смешали «Шесть миллионов долларов», Франкенштейна, Капитана Америку и почему-то Джона Гудмана. Называлось это «Сейчас или никогда» и продержалось ровно один близкий к эталонному сезон.

Сюжет стартует с трагедии. Майкл Уайзман (Гудман) — обычный страховой менеджер, который попадает под поезд. Но вместо морга он просыпается в лаборатории и видит доктора Морриса (Деннис Хэйсберт). Тот объясняет: мозг Майкла спасли и пересадили в новое супертело.

Теперь Майкл быстрее Джордана, сильнее Супермена и грациознее Фреда Астера. Проблема только в том, что он обязан притворяться мёртвым и никогда не выходить на связь с семьёй. Иначе убьют и его, и тех, кого он любит.

Дальше начинается самое интересное. Майкл в новом теле пытается привыкнуть к своим способностям и одновременно тайно следить за женой и дочерью, которые не знают, что он жив. А правительство тем временем отправляет его на миссии.

Главный враг — таинственный старик по кличке Яйцеголовый, который убивает людей с помощью… яиц. Да, обычных куриных яиц, начинённых смертельным газом. Он уже устроил теракты в Токио и Париже, теперь очередь за США.

Сериал балансировал между процедуралом, шпионским триллером и семейной драмой. Но главным его козырем был тон: он умудрялся быть одновременно смешным, трогательным и напряжённым.

Сцена, где учёные наблюдают, как Майкл впервые оценивает своё новое тело, и доктор Моррис сухо комментирует: «Проверяет хозяйство», — а когда тот удовлетворённо кивает, лаборатория взрывается аплодисментами, — чистое золото.

Или момент, когда жена Майкла пытается получить страховку после его смерти, но ей отказывают, просто потому что компания не хочет платить. Ей предлагают работу за минималку, которой не хватит даже на еду. Социальная сатира, вшитая в sci-fi о сверхлюдях.

Но зрителей в те годы было мало, и 100% на RT проект не спасли. Его закрыли после первого сезона, оставив кучу вопросов.