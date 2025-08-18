Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

Рейтинги ниже среднего, рецензии еще хуже, да и вообще фильм часто включают в списки самых переоцененных.

В 1986 году советские кинематографисты решили повторить феноменальный успех «Пиратов XX века». На свет появились «Тайны мадам Вонг» — фильм, соединивший звездный состав, экзотические локации и закрученный сюжет. Но не все пошло по плану.

Кассовые сборы впечатляли (5 место в прокате, 30,1 млн зрителей), но вот незадача — сегодня этот боевик вспоминают разве что с иронией. На «Кинопоиске» скромная оценка 5.8, а в памяти россиян — лишь крокодил из папье-маше да неубедительный образ главной злодейки.

Амбициозный замысел

Сценаристом выступил сам Станислав Говорухин, автор культовых «Пиратов...». Казалось бы, рецепт успеха известен: морская романтика, беспощадные пираты, схватки за сокровища. Но вместо ожидаемого хита получилась странная помесь боевика и мелодрамы.

Сюжет закручен вокруг комиссара Томпсона (Армен Джигарханян), который ищет похищенного внука и одновременно пытается завладеть пиратским кладом. На его пути встает таинственная мадам Вонг (Ирина Мирошниченко) — глава преступного синдиката.

В помощь комиссару — советские моряки, среди которых мелькает Александр Абдулов в небольшой, но запоминающейся роли.

Почему не сработало?

Главная проблема фильма — в дисбалансе. Авторы явно хотели повторить успех «Пиратов», но при этом добавили излишней драматичности. Получился странный гибрид: с одной стороны — попытка создать крутой боевик, с другой — затянутые диалоги и невнятные характеры.

Особенно разочаровала мадам Вонг. Ирина Мирошниченко — прекрасная драматическая актриса, но в роли коварной азиатской преступницы она выглядела неестественно. Ни холодной расчетливости, ни харизмы — просто дама в экзотическом наряде. Как метко заметил один из зрителей:

«Создается впечатление, что она возглавляет не преступный синдикат, а отдел снабжения какого-нибудь НИИ».

Боевые сцены тоже не впечатляли. После динамичных «Пиратов» зрители ждали адреналина, а получили вялые перестрелки и нелепого крокодила из папье-маше, которого и сегодня вспоминают как символ неудачных спецэффектов.

Что все-таки стоит отметить?

Несмотря на все недостатки, в фильме были и сильные моменты. Армен Джигарханян, как всегда, великолепен — его комиссар Томпсон получился живым и убедительным. Сцена, где он произносит: «С бандитами не должно быть никаких переговоров!» — пожалуй, лучший момент картины.

Интересно выглядели и локации. Съемки проходили в Крыму, но операторам удалось создать иллюзию экзотического Гонконга. Правда, иногда эта иллюзия разрушалась — например, когда в кадре неожиданно появлялись знакомые очертания ялтинской набережной.

Фильм-призрак

«Тайны мадам Вонг» — типичный представитель эпохи, когда советский кинематограф пытался догнать Голливуд. Получилось не очень, но сам факт такой попытки сегодня вызывает ностальгическую улыбку.

«Повторение в искусстве — это промах», — емко подытожили в Сети.

Фильм не стал культовым, но остался в истории как любопытный артефакт. Его пересматривают либо из ностальгии, либо ради того самого крокодила. А еще — как наглядный пример того, что одного только звездного состава недостаточно для создания настоящего хита.

Если «Пираты XX века» до сих пор смотрятся бодро, то «Тайны мадам Вонг» явно проигрывают в динамике и зрелищности. Но, возможно, именно эта неудача сделала их по-своему интересными — как пример того, как не надо снимать боевики.

