Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

18 августа 2025 07:29
Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

Рейтинги ниже среднего, рецензии еще хуже, да и вообще фильм часто включают в списки самых переоцененных.

В 1986 году советские кинематографисты решили повторить феноменальный успех «Пиратов XX века». На свет появились «Тайны мадам Вонг» — фильм, соединивший звездный состав, экзотические локации и закрученный сюжет. Но не все пошло по плану.

Кассовые сборы впечатляли (5 место в прокате, 30,1 млн зрителей), но вот незадача — сегодня этот боевик вспоминают разве что с иронией. На «Кинопоиске» скромная оценка 5.8, а в памяти россиян — лишь крокодил из папье-маше да неубедительный образ главной злодейки.

Амбициозный замысел

Сценаристом выступил сам Станислав Говорухин, автор культовых «Пиратов...». Казалось бы, рецепт успеха известен: морская романтика, беспощадные пираты, схватки за сокровища. Но вместо ожидаемого хита получилась странная помесь боевика и мелодрамы.

Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

Сюжет закручен вокруг комиссара Томпсона (Армен Джигарханян), который ищет похищенного внука и одновременно пытается завладеть пиратским кладом. На его пути встает таинственная мадам Вонг (Ирина Мирошниченко) — глава преступного синдиката.

В помощь комиссару — советские моряки, среди которых мелькает Александр Абдулов в небольшой, но запоминающейся роли.

Почему не сработало?

Главная проблема фильма — в дисбалансе. Авторы явно хотели повторить успех «Пиратов», но при этом добавили излишней драматичности. Получился странный гибрид: с одной стороны — попытка создать крутой боевик, с другой — затянутые диалоги и невнятные характеры.

Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

Особенно разочаровала мадам Вонг. Ирина Мирошниченко — прекрасная драматическая актриса, но в роли коварной азиатской преступницы она выглядела неестественно. Ни холодной расчетливости, ни харизмы — просто дама в экзотическом наряде. Как метко заметил один из зрителей:

«Создается впечатление, что она возглавляет не преступный синдикат, а отдел снабжения какого-нибудь НИИ».

Боевые сцены тоже не впечатляли. После динамичных «Пиратов» зрители ждали адреналина, а получили вялые перестрелки и нелепого крокодила из папье-маше, которого и сегодня вспоминают как символ неудачных спецэффектов.

Что все-таки стоит отметить?

Несмотря на все недостатки, в фильме были и сильные моменты. Армен Джигарханян, как всегда, великолепен — его комиссар Томпсон получился живым и убедительным. Сцена, где он произносит: «С бандитами не должно быть никаких переговоров!» — пожалуй, лучший момент картины.

Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

Интересно выглядели и локации. Съемки проходили в Крыму, но операторам удалось создать иллюзию экзотического Гонконга. Правда, иногда эта иллюзия разрушалась — например, когда в кадре неожиданно появлялись знакомые очертания ялтинской набережной.

Фильм-призрак

«Тайны мадам Вонг» — типичный представитель эпохи, когда советский кинематограф пытался догнать Голливуд. Получилось не очень, но сам факт такой попытки сегодня вызывает ностальгическую улыбку.

«Повторение в искусстве — это промах», — емко подытожили в Сети.

Фильм не стал культовым, но остался в истории как любопытный артефакт. Его пересматривают либо из ностальгии, либо ради того самого крокодила. А еще — как наглядный пример того, что одного только звездного состава недостаточно для создания настоящего хита.

Убийства, Джигарханян, бумажный крокодил: в 80-е в СССР сняли еще одних «Пиратов ХХ века» — собрал 30 млн зрителей, но сейчас вызывает стыд

Если «Пираты XX века» до сих пор смотрятся бодро, то «Тайны мадам Вонг» явно проигрывают в динамике и зрелищности. Но, возможно, именно эта неудача сделала их по-своему интересными — как пример того, как не надо снимать боевики.

Ранее мы писали: «Не кочегары мы, не плотники»: вы точно родились в СССР, если вспомните 5/5 фильмов о стройке (тест)

Фото: Кадр из фильма «Тайны мадам Вонг» (1986)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Читать дальше 19 августа 2025
Критики времен СССР воротили нос, а современные зрители души не чают: этот недооцененный фильм с Мироновым «распробовали» годы спустя Критики времен СССР воротили нос, а современные зрители души не чают: этот недооцененный фильм с Мироновым «распробовали» годы спустя Читать дальше 17 августа 2025
Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Читать дальше 17 августа 2025
«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги «Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги Читать дальше 17 августа 2025
По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест) По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест) Читать дальше 17 августа 2025
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться «Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться Читать дальше 15 августа 2025
«От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР» «От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР» Читать дальше 15 августа 2025
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк Читать дальше 15 августа 2025
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше