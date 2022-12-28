«Убийца»: вы упадете, узнав, что Меган Маркл подарила принцу Уильяму

С момента появления в королевской семье Меган Маркл заслужила славу настоящей скандалистки. Сама герцогиня заявляет, что во дворце столкнулась с неприятием и враждой. Но оказалось, что и актриса позволила себе неоднозначные поступки в самом начале знакомства с родней мужа.

Ради внука королева Елизавета II сделала исключение из правил и пригласила в 2017 году будущую невестку на Рождество, хотя официально к семье Маркл тогда еще не относилась. Актриса подготовилась и на праздник пришла не с пустыми руками. Она поддержала шуточную традицию, существовавшую во дворце: обмениваться не дорогими подарками, а забавными безделушками.

Но выбор презентов Меган поразил многих. Как вспомнили королевские биографы, она подарила принцу Уильяму ложку с гравировкой «Убийца злаковых». Таким образом, Маркл хотела намекнуть на традиционную овсянку, которую едят с утра во дворце. Уильям нашел в себе силы посмеяться над нелепой шуткой, но вряд ли он действительно остался доволен.