Убийца одного из красивейших актеров СССР не понес наказания и вот почему

Юрий Каморный часто оказывался на волоске от смерти. В детстве он перенес менингит, а съемки в военной драме «Зося» обернулись для актера контузией и пребыванием в больнице — фугас случайно взорвался на площадке. В то время как его карьера развивалась, Каморный топил депрессию от неудач в личной жизни в спиртном. Жена не выдержала окружавших его поклонниц, подала на развод и лишила возможности видеться с дочерью.

Пагубная привычка и привела Юрия к смерти. Он скончался в 37 лет в результате чудовищного инцидента. По одной из версий, нетрезвый актер повздорил с соседкой. На ссору были вызваны сотрудники милиции, которые и заметили, что мужчина ведет себя неадекватно. Кроме того, дома у него хранилась коллекция холодного оружия, которую он обещал пустить в ход. Милиционеры сделали два предупредительных выстрела, а следующая пуля попала в ногу актера — он умер от потери крови.

Был и другой вариант развития событий. Милиционер, явившийся по вызову на дебош, якобы увидел, как Юрий угрожает женщине ножом. Он выстрелил актеру сначала в ногу, а потом и в голову. На суде показания соседей помогли избежать наказания для сотрудника правоохранительных органов.