Убивала ли Клеопатра любовников? Что думают ученые о шокирующих исторических слухах

Уже известно, что Клеопатра не была писаной красавицей, которой привыкли представлять ее современные люди. Тем не менее она обладала невероятной харизмой и природным магнетизмом. К тому же была хорошо образованна. Все это и позволяло ей очаровывать представителей противоположного пола.

Однако наследнице династии Птолемеев не хватало внимания знатных и властных мужчин, которые иногда погибали по ее вине.

Например, она сама отдала приказ казнить своего первого мужа, а Цезарь и Марк Антоний встретили свою смерть после того, как последовали советам этой любвеобильной женщины.

Поскольку благородные избранники не всегда были рядом, Клеопатра не брезговала лечь в постель и с простолюдинами. Такие связи могли скомпрометировать египетскую правительницу, которой нельзя было иметь бастардов, поэтому некоторые историки считают, что поутру негодных любовников могли просто казнить.