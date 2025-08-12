Убивает лишь беременных: в «Ведьмаке» до сих пор не появился самый омерзительный монстр франшизы, и Netflix вряд ли осмелится его показать

Не только выглядит мерзко, но и естество его отвратительно.

В «Ведьмаке» хватает отвратительных, жестоких и кровожадных монстров, но официально самым омерзительным среди них считается один — игоша. По крайней мере, именно так написано в бестиарии «Дикой охоты». И если большинство чудовищ приходят из книг Анджея Сапковского, то этот кошмарный образ — заслуга исключительно игры «Ведьмак 3».

Игоша — это проклятое существо, рожденное из мертворожденного и нежеланного младенца, которого после смерти даже не похоронили должным образом. В игре он выглядит как сгусток гнили и ненависти — маленькое, искаженное существо, охотящееся на беременных женщин.

Прячась под кроватью, игоша постепенно питается жизненной силой будущей матери и нерожденного ребенка, а потом нападает на женщину, высасывая кровь.

И если остальные монстры во франшизе «Ведьмак» часто устрашают своей силой и кровожадностью, то игоша — это настоящий психологический кошмар. Его история — трагедия нежеланной жизни и смерти, и превращение этого ребенка в чудовище — одна из самых жутких тем, которые вообще можно представить на экране.

Именно поэтому Netflix вряд ли рискнет переносить игошу на экран. Его образ слишком тяжелый, слишком мрачный и чересчур жуткий для массовой аудитории. В то время как другие монстры «Ведьмака» вызывают страх и восхищение, игоша — это скорее то, что заставляет зрителя испытывать отвращение и беспокойство на уровне инстинктов.

Фанаты игры до сих пор надеются, что этот монстр когда-нибудь появится в сериале, но пока этот жуткий зверь остается тайной за кадром — возможно, и к лучшему. Потому что некоторые ужасы лучше не показывать на большом экране.

