Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже

Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже

21 сентября 2023 15:20
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже

Вдова поделилась плохим предчувствием.

Александра Пахмутова проводила в последний путь своего знаменитого супруга. Поэтесса провела бок о бок с Николаем Добронравовым 67 лет жизни. И теперь не знает, как жить без любимого мужа.

На похоронах композитора вдова постоянно плакала. Близкие как могли поддерживали убитую горем Александру Николаевну. Стоя у могилы своего благоверного на Новодевичьем кладбище знаменитость постоянно повторяла одни и те же слова, от которых даже у самых бессердечных мурашки по коже.

Как пишет «Московский комсомолец», 93-летняя Пахмутова огорошила присутствующих вопросом о том, оставили ли для нее место рядом с Николаем Николаевичем. Она подчеркнула, что много ей не нужно — хватит и совсем небольшого кусочка земли. И с горечью заметила, что моложе покойного всего на один год, тем самым предположив, что ей осталось не так уж много.

Фото: Tereshchenko Svetlana/news.ru/Global Look Press, Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше