Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже

Александра Пахмутова проводила в последний путь своего знаменитого супруга. Поэтесса провела бок о бок с Николаем Добронравовым 67 лет жизни. И теперь не знает, как жить без любимого мужа.

На похоронах композитора вдова постоянно плакала. Близкие как могли поддерживали убитую горем Александру Николаевну. Стоя у могилы своего благоверного на Новодевичьем кладбище знаменитость постоянно повторяла одни и те же слова, от которых даже у самых бессердечных мурашки по коже.

Как пишет «Московский комсомолец», 93-летняя Пахмутова огорошила присутствующих вопросом о том, оставили ли для нее место рядом с Николаем Николаевичем. Она подчеркнула, что много ей не нужно — хватит и совсем небольшого кусочка земли. И с горечью заметила, что моложе покойного всего на один год, тем самым предположив, что ей осталось не так уж много.