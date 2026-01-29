Оповещения от Киноафиши
Убить нельзя помиловать: погиб ли Тадеуш в «Иллюзии обмана 3» на самом деле – финал переписали в последний момент

Убить нельзя помиловать: погиб ли Тадеуш в «Иллюзии обмана 3» на самом деле – финал переписали в последний момент

29 января 2026 07:29
Убить нельзя помиловать: погиб ли Тадеуш в «Иллюзии обмана 3» на самом деле – финал переписали в последний момент

Постановщик готовил для героя Фримена слегка иной эпилог.

«Иллюзия обмана 3» собрала в российском прокате 1,7+ миллиарда рублей, во всем мире — 222 миллиона долларов, и уже отгремела даже в «цифре», но у абсолютного большинства зрителей после просмотра один и тот же вопрос. Каковы шансы, что Тадеуш Брэдли все-таки появится в четвертой части?

Увы, надеждам фанатов на возвращение персонажа Моргана Фримена не суждено сбыться. Режиссер третьей части Рубен Флейшер в интервью Entertainment Weekly окончательно развеял иллюзии: смерть Тадеуша Брэдли — не трюк, а жестокая реальность сюжета.

Флейшер признался, что команда действительно рассматривала вариант с фальшивой смертью. Была даже идея показать в финале, как Брэдли живой показывает фокусы внукам.

Убить нельзя помиловать: погиб ли Тадеуш в «Иллюзии обмана 3» на самом деле – финал переписали в последний момент

Но от этого отказались, чтобы сохранить высокие ставки и показать истинную жестокость антагонистки Вероники Ванденберг.

Гибель одного из самых любимых актеров в мире, по задумке режиссера, должна была придать истории эмоциональный вес и шоковый эффект, что и вылилось в одну из самых драматичных сцен фильма.

Ключевым стало согласие самого Моргана Фримена. Актер поддержал решение, считая, что такая концовка верна для его персонажа, и блестяще сыграл свою финальную сцену.

Так что, несмотря на главную тему франшизы — обман, — смерть Тадеуша Брэдли оказалась единственным фокусом, который создатели решили не обращать вспять.

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
