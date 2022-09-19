Убила свою красоту: что стало с русской звездой «Топ-модель по-американски»

Участница из России Наташа Галкина стала настоящей звездой 8-го сезона шоу «Топ-модель по-американски». Ей пришлось пройти долгий путь работы над собой. Сначала моделью были недовольны и другие участницы, и члены жюри. Но в каждой серии Галкина демонстрировала упорную работу над собой. Она дошла до финала, однако уступила победу Жаслин Гонсалес. При этом ведущая проекта Тайра Бэнкс отметила, что именно у Наташи был самый явный прогресс.

Участие в рейтинговом шоу подарило русской красавице выгодные контракты с модельными агентствами. Она появлялась в рекламных кампаниях известных брендов, позировала на обложках глянца и дефилировала по подиумам. Кроме того, Наташа снялась в небольших ролях в американских фильмах и сериалах.

Сейчас 36-летняя Галкина занимается продюсированием кино и продолжает работать моделью. Кроме того, судя по ее соцсетям, много времени она уделяет и благотворительности, в частности защите прав животных. Вот только узнать модель на свежих снимках довольно сложно: ее внешность значительно изменилась, и, как считают в Сети, произошло это не без помощи косметологических инъекций.