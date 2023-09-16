Убила не одного и расплатилась: вскрылась жуткая правда о звезде «Девчат»

Надежда Румянцева известна как одна из самых ярких и успешных советских актрис. «Девчата», «Королева бензоколонки» и другие работы числятся в ее фильмографии. При этом далеко не все фанаты догадывались, как трагично сложилась личная жизнь артистки.

Дело в том, что Румянцева всю жизнь мечтала о детях. Но ее супруг Вилли Хштоян, работавший дипломатом, был против этого. Большую часть времени он проводил на работе, поэтому не мог уделять родным достаточно внимания. И Вилли старательно отговаривал супругу от пополнения в семействе.

Румянцева не решилась идти против мнения мужа и прерывала свои беременности. Она сделала ряд абортов. И до последних дней жизни и она, и ее муж жалели об этом решении. Как отмечал Хштоян в ряде интервью, он так и не смог простить себя за то, что Румянцева была вынуждена ложиться под нож хирурга, ведь она всегда мечтала стать матерью.