Убила и теперь умирает: бывший муж Заворотнюк выдал страшную правду о причине болезни актрисы

Несколько лет звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк борется со страшным недугом – раком головного мозга. Поговаривают, что причина болезни – ЭКО, на которое пошла Заворотнюк, чтобы родить молодому мужу – Петру Чернышеву – ребенка. Первый супруг артистки, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, предполагает, что всему виной события далекого прошлого.

За бывшего военного летчика Шварцкопфа Анастасия Заворотнюк вышла в 1993 году – их брак продлился всего один год.

В программе «Основано на реальных событиях» бывший муж звезды рассказал, что Заворотнюк была беременна от него. У актрисы случился выкидыш на раннем сроке, но Шварцкопф подозревает, что его бывшая могла сделать аборт.

По словам бизнесмена, актриса тогда пережила сильнейший стресс, что не могло не сказаться на ее будущем здоровье.