Убила и теперь раскаивается: главный грех Пугачевой больше не тайна
Артистка до сих пор не может простить себя.
Алла Пугачева хотела бы раз и навсегда забыть об этом страшном эпизоде из своей жизни. Но певица никогда не сможет избавиться от груза прошлого и замолить свой грех.
Однажды Примадонна призналась, что могла бы иметь не троих, а четверых детей. В первом браке артистка родила дочь Кристину Орбакайте, а в пятом — при помощи суррогатной матери на свет появились близнецы Лиза и Гарри.
Но мало кто знал, что Алла Борисовна была беременна от своего третьего мужа, продюсера Евгения Болдина. Супруг начал уговаривать Пугачеву на аборт, и та согласилась.
На большом сроке исполнительница прервала беременность, в чем теперь сильно раскаивается. Пугачева слишком поздно поняла, что ей не стоило прислушиваться к Болдину, которому не нужен был этот ребенок.
«Это не отмолить никогда», — заметила звезда в одном из интервью, подчеркнув, что до сих пор сильно переживает из-за случившегося.