Убила и теперь раскаивается: главный грех Пугачевой больше не тайна

Артистка до сих пор не может простить себя.

Алла Пугачева хотела бы раз и навсегда забыть об этом страшном эпизоде из своей жизни. Но певица никогда не сможет избавиться от груза прошлого и замолить свой грех.

Однажды Примадонна призналась, что могла бы иметь не троих, а четверых детей. В первом браке артистка родила дочь Кристину Орбакайте, а в пятом — при помощи суррогатной матери на свет появились близнецы Лиза и Гарри.

Но мало кто знал, что Алла Борисовна была беременна от своего третьего мужа, продюсера Евгения Болдина. Супруг начал уговаривать Пугачеву на аборт, и та согласилась.

На большом сроке исполнительница прервала беременность, в чем теперь сильно раскаивается. Пугачева слишком поздно поняла, что ей не стоило прислушиваться к Болдину, которому не нужен был этот ребенок.