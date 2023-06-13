Убила и поплатилась: названа шокирующая причина болезни Заворотнюк
Первый муж звезды нарушил молчание.
Поклонники Анастасии Заворотнюк не перестают задаваться вопросом о том, что же стало причиной ее страшной болезни. Несколько лет звезда борется с глиобластомой, из-за чего больше не снимается в кино и не появляется на публике.
Прежде многие считали, что в случае с актрисой онкологию вызвали поздние роды и ЭКО. Однако не так давно была названа совсем другая причина трагедии.
Первый муж артистки Олаф Шварцкопф раскрыл неприглядную правду о звезде. Немецкий бизнесмен считает, что его бывшая супруга горько поплатилась за то, что убила их общего ребенка.
У актрисы случился выкидыш, но Олаф уверен, что это не было случайностью. По мнению предпринимателя, звезда сериала «Моя прекрасная няня» обратилась за помощью к медикам, чтобы прервать нежеланную беременность.
«Ей что-то дали или сделали», — заметил бизнесмен, уточнив, что бывшая жена сама подорвала свое здоровье.