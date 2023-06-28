Убила девятерых и поплатилась: Дана Борисова созналась в главной ошибке

Дана Борисова нередко оказывается в эпицентре скандалов. Телеведущая не скрывает своего мнения и старается всегда говорить правду как поклонникам, так и коллегам. Но, как оказалось, все годы она не рассказывала свой главный секрет.

Как призналась артистка в шоу «Исповедь» платформы Premier, где состоялась премьера картины, она прошла через 9 абортов, которые сделала до 30 лет. В то время она не знала, как отказывать противоположному полу, и «безответственно» относилась к своим связям.

«У меня были и медикаментозные аборты, и прерывание беременности таблетками. Это моя главная женская трагедия»,

— рассказала телеведущая в документальном фильме.

Все эти операции в итоге весьма негативно сказались на здоровье артистки. По словам Борисовой, аборты нанесли «большой урон» ее физическому и психологическому здоровью, с чем она пытается справиться.