Убил Томмена и свалил все на Тириона: в «Игре престолов» Джейме должен был стать новым безумным королем

6 августа 2025 14:44
К счастью, Мартин отказался от этой идеи.

В мире «Игры престолов», где сражения за престол ведутся мечами, отравой и благодаря интригам, Джейме Ланнистер изначально был не просто Цареубийцей — он должен был стать новым безумным королём. Но в последний момент Джордж Р. Р. Мартин передумал. И хорошо, что передумал.

План был другой

В 1993 году Мартин ещё только вынашивал структуру «Песни льда и пламени». В его первых черновиках Джейме не просто жив, а к финалу книги уже сидит на Железном троне — после того как лично устранил всех, кто стоял выше в очереди (даже родного сына Томмена).

Среди убитых мог оказаться ребёнок Сансы от Джоффри и прочие Баратеоны (включая бастардов Роберта). А вот самого первенца должен был убить Тирион, в отличие от версии показанной в сериале.

По первоначальному замыслу создателя, Джейме должен был признать брата виновным в своих зверствах. Согласитесь, это уже не верный клятве рыцарь, а коварный интриган на троне. Такого Джейме мы так и не увидели, арку злого правителя отдали Серсее.

Почему всё изменилось

Мартин со временем понял: он не пишет о жажде власти, он пишет о людях. Однорукий Ланнистер перестал быть монстром после плена и стал сложным, надломленным героем. Вместо трупов на пути к трону — искупление, боль, любовь и гибель в объятиях Серсеи. Итоговая версия Джейме стала человечнее и добрее.

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
